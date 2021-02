EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

DERNIER BILAN 5h50

PLANÉTAIRE

Cas: 109 981 805

Morts: 2 432 197

Rétablis: 61 940 719

ÉTATS-UNIS

Cas: 27 826 891

Morts: 490 550

CANADA

Ontario: 288 583 cas (6729 décès)

Québec: 278 987 cas (10 258 décès)

Alberta: 129 615 cas (1798 décès)

Colombie-Britannique: 74 710 (1317 décès)

Manitoba: 30 932 cas (875 décès)

Saskatchewan: 26 953 cas (362 décès)

Nouvelle-Écosse: 1600 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1407 cas (24 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 755 cas (4 décès)

Nunavut: 324 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 114 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 834 182 cas (21 435 décès)

5h25 | La lutte anti-COVID plombe les voyages du Nouvel an lunaire

La fréquentation des transports en Chine durant les vacances du Nouvel an lunaire a été divisée par deux cette année, après un appel à éviter les déplacements dans un contexte d'épidémie, ont annoncé jeudi les autorités.

5h24 | La moitié des Sud-Africains potentiellement contaminés

La moitié des 59 millions de Sud-Africains ont potentiellement été contaminés par la COVID-19, selon deux études qui estiment que plusieurs milliers de décès dus au virus n'apparaissent pas dans les statistiques officielles.

5h06 | Pandémie: une visite à l’hôpital qui en dit long

Le Journal a eu droit à une visite de l’Hôpital de Verdun la semaine dernière, où les employés épuisés reprennent leur souffle, tout en redoutant qu’une troisième vague revienne les submerger.

5h03 | Pandémie: le proprio du Beach Club a perdu plus d’un million$ en 2020

Le propriétaire du Beach Club et star des réseaux sociaux, Olivier Primeau, a perdu plus d’un million de dollars l’an dernier à cause de la pandémie et il avoue ne pas être aussi fortuné que l’image publique qu’il choisit de projeter.

5h00 | TVA Nouvelles / Grand défi Pierre Lavoie: résultats du pouls des Québécois sur l'activité physique

La pandémie a eu un effet négatif sur l’activité physique des Québécois, selon les résultats du questionnaire TVA Nouvelles / Grand défi Pierre Lavoie.

5h00 | Développement d’un vaccin: Trudeau mise sur la Chine plutôt que sur le Canada

Il y a plus de sept ans, Justin Trudeau exprimait son admiration pour la « dictature » chinoise et sur leur capacité de changer leur économie « sur un 10 sous. »

4h00 | «J.E» | La pandémie a exacerbé les problèmes de santé mentale au Québec

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes de santé mentale chez les Québécois. Policiers, ambulanciers et intervenants communautaires répondent à un nombre décuplé d’appels de détresse, ce qui expose le manque criant de ressources sur le terrain.

4h00 | Un premier avis de la santé publique enfin public

Aux prises avec une flambée des cas de COVID-19 dans les bars de Montréal l’été dernier, la Santé publique a présenté au gouvernement différentes options, dont la fermeture de leurs espaces intérieurs, tout en recommandant de les garder ouverts.

3h12 | Hong Kong accélère l'approbation du vaccin chinois de Sinovac

Le gouvernement hongkongais a approuvé jeudi l'utilisation en urgence du vaccin contre la COVID-19 de Sinovac, baptisé CoronaVac, après la décision d'un groupe d'experts de le recommander en dépit de faibles résultats en termes d'efficacité.

2h51 | Airbus dans le rouge en 2020 mais limite les dégâts de la COVID-19

Airbus a plongé dans le rouge en 2020 mais est parvenu à limiter les dégâts provoqués par la déconfiture du secteur aérien sous l'effet de l'épidémie de COVID-19 qui le conduit à rester prudent pour 2021.

2h09 | Le transport aérien, un secteur laminé aux perspectives incertaines

Pertes vertigineuses, menaces de faillites et de catastrophe sociale malgré l'aide publique: le transport aérien, dévasté par le Covid-19, ne voit pas le bout du tunnel et en sortira méconnaissable.

1h42 | Perte massive pour Air France-KLM après un choc de la COVID-19 «sans précédent»

Air France-KLM a perdu 7,1 milliards d'euros l'année dernière, un choc «sans précédent» provoqué par la COVID-19 qui a très durement affecté le secteur du transport aérien et a privé le groupe franco-néerlandais des deux tiers de ses clients.

0h46 | À Montréal, patiner dans son jardin, loin du virus

«On est dans notre bulle familiale, on respecte les règles et on s'amuse en même temps», se félicite Félix Rhéaume, patins aux pieds, crosse à la main, prêt à taper la rondelle sur sa patinoire privée à Montréal.

0h13 | BioNTech s'engage à fournir son vaccin à Taïwan

La société allemande BioNTech a déclaré jeudi avoir toujours l'intention de fournir des doses de vaccin à Taïwan, au lendemain d'une déclaration du ministre de la Santé de l'île faisant état «de pressions politiques» ayant fait échouer l'accord.