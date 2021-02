Israël prolonge la fermeture de ses frontières

Israël va prolonger de deux semaines la fermeture de ses frontières dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, a indiqué jeudi soir un communiqué conjoint du ministère de la Santé et du bureau du premier ministre.

«Le gouvernement a voté en faveur d'une prolongation de 14 jours de la fermeture des frontières, jusqu'au 6 mars», affirme le communiqué.

Israël avait suspendu les vols internationaux le 24 janvier pour tenter de venir à bout de la pandémie, avant de fermer aussi les passages frontaliers avec la Jordanie et l'Égypte.

Les vols internationaux ne reprendront donc pas comme prévu le 21 février et la fermeture des frontières terrestres restera maintenue, sauf pour certains cas exceptionnels.

Le ministère de l'Immigration a indiqué que le gouvernement avait néanmoins autorisé l'arrivée de six vols spéciaux avec de nouveaux immigrants juifs, en provenance de France, Russie, Ukraine, Éthiopie et d'Amérique du sud, entre le 23 et le 26 février.

Environ 900 nouveaux immigrants seront autorisés à entrer en Israël, mais seront soumis à une quarantaine à leur arrivée, précise le ministère dans un communiqué.

Les autorités israéliennes ont décidé lundi d'alléger les mesures de restrictions sociales dans le cadre de la sortie du troisième confinement imposé depuis le début de la pandémie de COVID-19 sur fond d'intense campagne de vaccination.

Après avoir annoncé l'ouverture de certains commerces et services la semaine dernière, le gouvernement a décidé d'autoriser à partir du 21 février l'ouverture des commerces de rue, des centres commerciaux, des marchés, des musées et des librairies.

L'ouverture des salles de sport, des hôtels, des piscines et des salles de spectacle sera autorisée aux personnes ayant reçu deux doses de vaccin ou ayant guéri de la COVID-19.

Les restaurants et les bars seront autorisés à ouvrir à partir du 7 mars, si les cas de contamination continuent de baisser, selon un communiqué du bureau du premier ministre.

Depuis la mi-décembre, et à la faveur d'un accord avec le géant Pfizer sur le partage de ses données médicales, Israël a vacciné plus de 4,1 millions de personnes (plus de 40% de sa population), dont plus de 2,8 millions ont reçu une seconde dose.

Le pays de neuf millions d'habitants a officiellement enregistré plus de 741 000 cas, dont 5501 décès, depuis le début de la pandémie.

L'État hébreu enregistre actuellement une moyenne d'environ 4000 nouveaux cas par jour contre environ 8000 mi-janvier, selon les chiffres officiels. Et comme le vaccin prend un certain temps avant d'être efficace, les autorités s'attendent à voir le nombre de cas, et surtout d'hospitalisation, diminuer dans les prochaines semaines.