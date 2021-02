Poursuite de 10 M$: le Doc Mailloux perd contre le Collège des médecins

Le controversé psychiatre Doc Mailloux perd sa poursuite de 10 millions de dollars contre le Collège des médecins qu’il avait intentée au mois de juin dernier atteinte à sa réputation et pertes de revenus.

Dans son jugement, le juge souligne que Pierre Mailloux a été reconnu coupable de quelques offenses par le passé et c'est plutôt ces jugements de culpabilité qui ont terni son image.

Au cours de ses 40 années de pratique, le Doc Mailloux a été radié sept fois par le Collège des médecins, totalisant 21 mois de pratique.

Le Collège des médecins est notamment chargé de surveiller et d’évaluer la pratique médicale au Québec, et son syndic a déposé quatre plaintes disciplinaires contre le Dr Mailloux depuis 1999, concernant des propos tenus à la radio et à la télévision, mais aussi au sujet de la prescription de doses élevées d’antipsychotiques à des jeunes.

Le psychiatre ne sait pas encore s’il ira en appel.