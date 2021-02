Le torchon brûle entre la FMSQ et les anesthésistes du Québec

Le torchon brûle entre la fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et les quelque 800 anesthésistes de la province.

C’est que la FMSQ leur retire la fameuse prime «d’assiduité» qui leur permettait d'être mieux payés le matin.

Ces compensations ont fait les manchettes à maintes reprises. Qu'elles soient qualifiées de «primes jaquettes», «primes oxygène» ou «primes de ponctualité», elles font grincer des dents le gouvernement Legault, qui a d'ailleurs exigé des changements.

La Fédération des médecins spécialistes a le mandat de passer le budget sous le bistouri. En tout, la FMSQ doit trouver 10% à couper. Pour ce faire, les chirurgiens ont accepté de mettre une croix sur leur prime d'assiduité en janvier.

Mais pour leurs collègues anesthésistes, il n'est pas question de se priver de la prime. Chaque matin entre 7 et 8h, ils reçoivent actuellement une majoration de 29% de leur salaire.

Selon l'Association des anesthésiologistes du Québec, ce montant sert à ajuster leur rémunération parce qu'ils sont payés en deçà de leur salaire de base avant 8h.

«Elle (la prime) est importante parce que ça peut toucher à l'accessibilité aux soins. (...) Ça n'a jamais bien été expliqué, mais ce n'est pas une prime d'assiduité. Il ne faut pas utiliser la pandémie pour les acculer au pied du mur», a expliqué leur représentant, Bryan Houde.

Dans le recours judiciaire déposé en Cour supérieure, dont TVA Nouvelles a obtenu copie, l'association accuse la fédération d'avoir outrepassé ses pouvoirs.

«L'Association des anesthésiologistes estime choquant et illégal que le C.A et la direction de la Fédération des médecins spécialistes aient complètement ignoré leur subordination démocratique et se soient comportés en monarques tout puissants, n'étant imputables à personne», peut-on lire dans le document.

La présidente de la FMSQ rétorque que tous ces changements avaient été annoncés il y a plusieurs mois.

«Tous les médecins spécialistes savaient qu'à compter du 20 avril 2020, l'Institut de la pertinence commencerait à aller chercher des sommes qui représentent à la fin de l'entente une réduction de 20% de l'enveloppe, mais jamais on n’acceptera qu'il y ait une réduction de l'accessibilité aux patients», mentionne Diane Francoeur.

Elle trouve déplorable que le dossier se retrouve devant la justice, en pleine pandémie.

«C'est très malheureux, on a tellement de choses à faire que la dernière chose qu'on a envie de faire c'est de se chicaner à l'interne», s’indigne-t-elle.

Les anesthésiologistes demandent ainsi à la Cour de suspendre immédiatement la décision de la Fédération. Ils prétendent que la FMSQ aurait dû leur demander l'approbation avant d'aller piger dans leurs poches.