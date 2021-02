L'isolement passe à 10 jours en France pour les personnes contaminées

L'isolement des personnes contaminées par la COVID-19 passera de sept à dix jours en France à compter de lundi pour faire face aux risques posés par les variants, plus contagieux, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran .

«J'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont un test diagnostic est positif passera à compter de lundi de sept à dix jours», a déclaré le ministre français. Depuis début février, la durée de l'isolement était déjà passée à 10 jours pour des personnes contaminées par le variant Sud-Africain ou brésilien, avec un test PCR négatif nécessaire pour en sortir.

• À lire aussi: «Tout le monde est tanné, mais on n'est pas sorti du bois»

• À lire aussi: Pandémie: une visite à l’hôpital qui en dit long

• À lire aussi: COVID-19: au tour des entreprises de pouvoir utiliser les tests rapides de dépistage

Cette durée d'isolement «restera en revanche de sept jours pour les cas contact», a-t-il ajouté.

«L'heure n'est pas au relâchement», a-t-il insisté lors de son point hebdomadaire. Avec près de 20.000 nouveaux cas confirmés par jour sur la dernière semaine dans le pays, la progression des variants et une tension toujours forte sur les hôpitaux (plus de 3.300 patients en réanimation), «relâcher notre vigilance maintenant, c'est courir le risque des contraintes plus fortes dans un avenir proche», a-t-il déclaré.

Le ministre a précisé qu'à l'heure actuelle, «36% des cas positifs criblés correspondent à des variants Britanniques et 5% à des variants sud-africains ou brésiliens».

La répartition de ces variants reste hétérogène, avec des pics en Moselle dans l'Est (variant sud-africain) où la situation s'améliore un peu, ou à Dunkerque dans le Nord, où le variant britannique représente désormais 72% des cas, selon M. Véran.

À Dunkerque, le taux d'incidence atteint désormais 600 cas pour 100.000 habitants, contre une moyenne nationale sur une semaine de 190.

La situation étant également «particulièrement inquiétante» dans les Alpes-Maritimes (Sud-Est) avec un taux d'incidence proche de 600, Olivier Véran a annoncé qu'il se rendrait à Nice samedi.

Les deux prochains mois vont être délicats, car «on est encore en hiver et on sait que les virus respiratoires aiment cette période», a prévenu sur France Inter l'épidémiologiste suisse Didier Pittet, président de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise de la Covid-19 en France.

Il s'est pourtant dit «optimiste» face aux derniers chiffres de l'épidémie en France, un «plateau stable», mais «relativement élevé».

Sur le front de la vaccination, 2,4 millions de premières injections ont été administrées depuis le début de la campagne fin décembre. La barre du million de deuxièmes injections vient d'être franchie.