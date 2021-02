Rio Tinto investit 105 millions $ à ses installations portuaires de Saguenay

Rio Tinto investit 105 millions $ afin d’adapter ses installations portuaires de Saguenay aux navires de plus en plus imposants qui naviguent sur les mers.

Ces installations de la multinationale de l’aluminium sont situées dans le secteur Port-Alfred. Les travaux, qui s’échelonneront jusqu’à la fin de 2022, visent à les rendre plus sécuritaires et plus efficaces lors du déchargement des matières premières.

Pour ce faire, Rio Tinto compte aménager une nouvelle plateforme au bout du quai Duncun, laquelle sera adaptée aux plus gros navires afin de faciliter leur amarrage.

Pour sa part, le quai Powell sera réaménagé pour la réception et le déchargement de l’alumine.

Ces travaux, qui vont créer une centaine d’emplois au plus fort du chantier, incluent l’ajout d’un nouveau système de déchargement, le démantèlement d’une partie d’un entrepôt et la rénovation des infrastructures d’accostage de navires, a-t-on précisé jeudi, par communiqué.

Les retombées économiques des travaux sont estimées à 60 millions $.

Quelque 125 navires sont déchargés chaque année à Port-Alfred, où l’on réceptionne plus de cinq millions de tonnes de matières premières pour la fabrication d’aluminium.

«Cet investissement important permettra à nos employés de travailler dans un environnement encore plus sécuritaire, grâce à la modernisation de nos quais et de notre système de déchargement d’alumine à Port-Alfred, qui est en opération depuis 95 ans», a relaté le directeur exécutif des opérations au Québec pour Rio Tinto, Sébastien Ross.

«Depuis le début du projet, Rio Tinto échange avec le comité bon voisinage et collabore en continu avec les différentes parties prenantes pour poursuivre son engagement envers la sécurité, l’environnement et la communauté», a-t-il ajouté.