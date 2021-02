Tramway: Jean-François Gosselin se dit «rassuré» par la prise de contrôle du gouvernement

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec salue la prise de contrôle du projet de tramway par le gouvernement Legault, n’en déplaise à Régis Labeaume qui est victime, selon lui, de sa propre fermeture.

«On a un maire qui refuse de modifier le projet. Le gouvernement n’a pas eu d’autre choix que de lui retirer son projet et d’en prendre le contrôle [...] C’est très gros, ce qui s’est passé hier. Il faut bien faire les choses. Je trouve ça rassurant de voir ce qui se passe», a déclaré Jean-François Gosselin en conférence de presse mercredi.

Nullement inquiété par une potentielle ingérence de l’État dans un champ de compétence municipale, il dit faire confiance au gouvernement Legault, qui présentera éventuellement son propre tracé.

«Je veux donner la chance au coureur. On va attendre de voir ce que le gouvernement a à proposer. Je pense que c’est la bonne attitude à avoir dans le dossier et, lorsque le gouvernement proposera son nouveau tracé, son nouveau projet, ça me fera plaisir de le commenter et de vous dire ce que j’en pense.»

«Si j’étais dans la position du maire de Québec, on n’en serait pas rendus là, parce que j’aurais eu la bonne attitude, parce que j’aurais collaboré et démontré de l’ouverture», a-t-il ajouté, reprochant au maire d’avoir lui-même saboté sa relation avec le gouvernement.

La veille, le maire Régis Labeaume disait n’avoir pourtant reçu à ce jour aucune proposition concrète du gouvernement pour des modifications au projet. Un aveu qui a d’ailleurs fait bondir le chef de Québec 21.

«On s’est fait berner par le maire»

«Le maire nous a dit pendant des mois que le dossier avançait bien. Il vous faisait croire, sourire aux lèvres, que ça allait bien, que ça avançait. Et hier, on a appris que le projet n’a pas avancé d’un seul centimètre. On s’est fait berner par le maire. Vous vous êtes fait berner par le maire. Les citoyens de Québec se sont fait berner par le maire», a-t-il pesté.

Le projet de Québec 21

Même si la CAQ vient de prendre le leadership du dossier, Jean-François Gosselin compte néanmoins toujours présenter son propre projet de transport collectif en vue de la prochaine campagne électorale. Il estime que le gouvernement ne lui a pas coupé l’herbe sous le pied. «On va attendre de voir quel est le tracé. Je suis ouvert, je veux collaborer, c’est ma position.»