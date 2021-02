Trévi investit 15 M$ dans la construction d’une nouvelle usine

L’entreprise québécoise Trévi va inaugurer en mars une usine à Lachute, dans les Laurentides, où seront concentrées les activités de sa nouvelle division de fabrication de spas.

Sa nouvelle incorporation Lacus Innovations va créer une centaine d’emplois et est lancée à un an du 50e anniversaire de Trévi, qui a été fondée par Clément Hudon, en 1972, à Laval.

Lacus Innovations est mise sur pied en pleine pandémie, après un été 2020 très achalandé pour le détaillant et fabricant de piscines et de spas alors que les Québécois étaient confinés à la maison. Selon Trévi, la demande pour ses produits, tant les spas, les piscines creusées que les piscines hors terre sont en forte croissance depuis quatre ans.

Un investissement de 15 millions $ a permis l’acquisition et la transformation du bâtiment qu’occupait SGL jusqu’en 2014 à Lachute.

Quelque 100 000 pieds carrés de la bâtisse serviront à la fabrication de spas et à l’injection de plastique pour la fabrication de pièces, notamment pour les piscines hors terre et les spas.

Le reste des installations, soit 150 000 pieds carrés, sera voué à l’entreposage et à la distribution, a-t-on expliqué, par communiqué, en spécifiant que «la nouvelle usine, dotée d'un équipement de pointe, assurera un approvisionnement constant en spas et en pièces de fabrication 100 % québécoise pour des années à venir».

Trevi, qui compte 12 magasins corporatifs et 17 détaillants autorisés, exporte 70 % de ses piscines hors terre aux États-Unis. Elle fabrique aussi ses propres piscines creusées. Le développement de spas est une première pour elle, mais elle connait bien ce segment de marché puisqu'elle en vend et en répare depuis de nombreuses années.

«On a regroupé dans la nouvelle équipe tant des gens de la technique, des achats et de l’informatique pour les dédier à cette nouvelle incorporation. Notre fournisseur de spas aux États-Unis ne pouvait plus absorber la demande en forte croissance ici et en Europe, c’est pour cette raison qu’on se lance dans la fabrication de spas», a expliqué à l’Agence QMI Benoît Hudon, président de Trévi Fabrication.