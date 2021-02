Un autre ex-employé poursuit le Groupe CH

Mis à pied dans la foulée des coupures du Groupe CH suivant les premières semaines de la pandémie, François Marchand intente une poursuite de 80 000 $ à la célèbre entreprise montréalaise.

Ayant œuvré pendant 11 ans au sein de l’équipe des communications du Canadien, il accuse son ex-employeur de s’être servi du prétexte de la COVID-19 pour résilier son contrat.

« Par le comportement cavalier des représentants de Groupe CH en le congédiant de manière déguisée comme ils l’ont fait, Marchand n’a pu se trouver un emploi à la hauteur de ses attentes », peut-on lire dans le document de cour déposé en début de semaine au palais de justice de Montréal.

Huit mois de salaire réclamé

François Marchand, qui a également déposé une requête au Tribunal administratif du travail, via la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), estime que Groupe CH a refusé de lui donner une indemnité de fin d’emploi raisonnable en vertu de la jurisprudence.

Il réclame donc au Canadien l’équivalent de huit mois de salaire (50 415,18 $), une somme établie en fonction de la rémunération réelle au moment du congédiement (salaire de base 65 250,25 $ auquel s’ajoutent boni et rémunération discrétionnaire).

S’ajoutent également à la poursuite des frais pour dommages-intérêts moraux de 5000 $, des frais d’honoraires extrajudiciaires de 15 000 $ et des frais pour dommages-intérêts punitifs pour abus de droit de 10 000 $, pour un total de 80 415,18 $.

Joint en fin d’après-midi, Marchand a préféré ne pas émettre de commentaire. Le Canadien a également décliné les invitations à réagir.

Action collective en 2018

François Marchand n’est pas le premier ex-employé du Groupe CH à entreprendre des démarches contre cette entreprise. En juillet et août 2018, une demande d’autorisation en action collective avait été soumise à la Cour supérieure du Québec contre L’Aréna des Canadiens et L’Aréna du Rocket de Laval, une entreprise du giron du Groupe CH et de la famille Molson, pour non-respect de la Loi sur les normes du travail.

La demande avait été déposée par Joanie Godin, une ancienne employée qui soutenait que l’entreprise avait un système de rémunération et d’horaires qui ne respectait pas la loi, notamment en ne reconnaissant pas comme il se devrait les heures supplémentaires travaillées et en ne les payant pas de la façon prévue par la Loi.