Armes de poing: des maires font front commun

La rencontre entre Valérie Plante et le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, qui devait se tenir virtuellement vendredi après-midi a été reportée à une date ultérieure.

Cela n’a pas empêché les maires de Montréal, Gatineau et de Québec de faire front commun pour exiger d’Ottawa qu’il légifère en matière d’armes de poing.

Cette nouvelle charge à fond de train d’élus municipaux pour forcer le fédéral à prendre ce dossier en main et à ne pas déléguer cette responsabilité aux municipalités survient dans un contexte où plusieurs villes canadiennes sont aux prises avec une montée de la violence.

À Montréal seulement, il y a eu une trentaine d’incidents en six mois liés aux armes à feu.

Malheureusement, Meriem Boundaoui, 15 ans, a été victime d’un meurtre gratuit dans l’arrondissement St-Léonard, il y a quelques jours. Une adolescente d’origine algérienne qui n’avait aucune mauvaise fréquentation, selon des membres de sa famille.

En conférence de presse vendredi, les trois maires ont levé le ton envers Ottawa, car ils considèrent qu’ils n’ont pas à gérer le dossier des armes de poing.

«C’est un enjeu qui dépasse largement les frontières des municipalités. La solution doit venir des autres niveaux de gouvernement. De nous mettre ça sur les épaules, ce n’est pas une solution va fonctionner sur le terrain», a expliqué le maire de Gatineau, Maxime Pedneault-Jobin.

«C’est impressionnant la capacité des individus dans toutes les villes du Québec de se procurer une arme de contrebande. C’est incroyable, la contrebande augmente et on le sait. Et pour réglementer et gérer ça, ça prend des frontières. Québec, on ne donne pas de visa pour entrer en ville, comprends-tu?», a ajouté le maire de Québec, Régis Labeaume.

«Je suis en désaccord de créer différente classe de citoyens. On a des villes qui auraient la capacité de légiférer dans lesquelles on pourrait se sentir en sécurité alors que dans d’autres municipalités, on n’aurait pas cette possibilité-là parce qu’elles sont plus petites, elles n’ont pas nécessairement un corps de police, c’est insensé pour moi», a dit de son côté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.