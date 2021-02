Des cellulaires saisis au pénitencier de Donnacona

Les appareils de communication continuent d’être très recherchés à l’intérieur des établissements de détention.

Il y a quelques jours, des téléphones, qui sont sur la liste des objets interdits, ont été saisis à l'Établissement de Donnacona, un pénitencier fédéral à sécurité maximale.

Parmi les objets saisis, on retrouve deux iPhones, trois petits cellulaires intelligents, 11 câbles USB, un bloc d'alimentation et sept cartes SIM. La valeur derrière les barreaux étant beaucoup plus élevée, cette saisie a été évaluée à 18 000 $.

Service correctionnel Canada dit surveiller de près les mesures destinées à prévenir l'introduction d'objets interdits. Le SCC travaille également avec les corps policiers afin de prendre des mesures à l'endroit des personnes qui tentent d'introduire des objets dans les établissements correctionnels.

Par ailleurs, le SCC a créé pour tous les établissements fédéraux une ligne téléphonique d'information qui lui permet d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité. Il peut s'agir d'activités liées à la consommation ou au trafic de drogue pouvant menacer la sécurité des visiteurs, des détenus ou des personnes qui y travaillent.

Le recours à la ligne sans frais, le 1-866-780-3784, permet d'assurer que les renseignements transmis sont protégés et anonymes.