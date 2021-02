Doug Ford gagne un procès en diffamation

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, s’est vu octroyer un montant de 130 000 $ après avoir gagné un procès pour diffamation lancé par un ancien chef de police de la province, jeudi.

Il y a deux ans, Brad Blair, un officier de la Police provinciale de l’Ontario (OPP), a intenté une poursuite envers M. Ford, cherchant à mettre la main sur plusieurs millions de dollars puisque sa réputation aurait été atteinte lors d’une guerre de mots avec le premier ministre.

En 2018-2019, le nouveau premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur a nommé l’un de ses amis, le surintendant de la police torontoise Ron Taverner, comme nouveau chef des autorités ontariennes. Le public s’est toutefois opposé à cette annonce, si bien que ce dernier a été contraint de refuser l’emploi.

Selon le quotidien «The Globe and Mail», M. Blair, qui était chef de l’OPP à l'époque, a été très critique envers le nouveau premier ministre, indiquant avoir été injustement ignoré pour ce poste. Il a ainsi lancé des procédures légales, critiquant les tactiques d’embauche du gouvernement et exposant des frictions entre le premier ministre et la police.

M. Ford avait répondu aux accusations lors d’entrevues télévisées, accusant M. Blair de rendre publics des dossiers sensibles. Le chef de police, lui, a été renvoyé en mars 2019 par un officiel du gouvernement, n’en étant pas à son premier procès pour diffamation.

Selon la décision du juge Belobaba, M. Blair n’aurait à payer que 130 000 $ sur les 600 000 $ demandés par les avocats du premier ministre.