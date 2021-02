Langues officielles : Réactions contrastées à la réforme de Joly

Les réactions aux propositions de la ministre Mélanie Joly sur les langues officielles étaient contrastées, vendredi.

Ottawa suggère d’obliger la maîtrise du français pour les futurs juges de la Cour suprême et d’encourager l’immersion en français d’un océan à l’autre. On propose aussi de de nouveaux droits en matière de langue de travail et de service dans les entreprises de compétence fédérale au Québec, mais sans faire mention de la loi 101.

Le Bloc québécois et le Parti conservateur sont tous deux tombés à bras raccourcis sur le document de travail. La ministre n’en fait pas assez pour protéger le français, selon eux.

Pour Mario Beaulieu, porte-parole en matière de Langues officielles du Bloc québécois, Ottawa devrait faire du Québec «le seul maître d’œuvre de l’aménagement linguistique au Québec», ce qui inclurait l’application de la loi 101 pour les entreprises fédérales, a-t-il fait savoir en entrevue.

Le conservateur Alain Rayes a abondé dans le même sens. «Certaines propositions de la ministre sont louables et vont de soi, mais malgré de belles promesses, elle ne s’engage qu’à investir pour réduire les listes d’attentes pour les cours d’immersion en français pour des élèves anglophones», a-t-il dit par communiqué.

À Québec, le ministre responsable du Français, Simon Jolin-Barrette, a indiqué qu’il préférait analyser le dossier avant de commenter.

Les réactions à l’extérieur de la scène politique étaient tout autres. L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, par exemple, a «accueilli positivement» le document.

Même son de cloche du côté de la Fédération des communautés francophones et acadienne, qui s’est dit «très satisfaite». «On trouve dans ce document des mesures qui auront un effet transformateur sur le pays et sur la dualité linguistique», a dit son président, Jean Johnson.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pour sa part «salué» la volonté du gouvernement de «renforcer l’usage du français dans les entreprises».