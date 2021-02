Mélanie Joly présente son «ambitieuse» réforme sur les langues officielles

La ministre Mélanie Joly a dévoilé vendredi les grandes lignes de sa réforme tant attendue sur les langues officielles, qui inclut notamment de nouveaux droits en matière de langue de travail et de service dans les entreprises de compétence fédérale au Québec.

Il n’est pas encore clair si cette mesure se traduit par l’application de la loi 101 pour les entreprises à charte fédérale au Québec. La loi québécoise n’est pas mentionnée directement dans le communiqué du gouvernement Trudeau.

Le document, intitulé «Français et anglais: vers une égalité réelle des langues officielles au Canada», propose aussi la nomination de juges bilingues et un appui dans l’apprentissage du français chez les fonctionnaires du fédéral.

Puis, la ministre Joly suggère d’encourager l’offre d’apprentissage d’un océan à l’autre par l’immersion française.

Dans le communiqué diffusé vendredi matin, Ottawa reconnait que «le monde est en pleine évolution, et le développement fulgurant du numérique et du commerce international favorise l’utilisation de l’anglais».

«Le gouvernement du Canada doit donc prendre ses responsabilités pour protéger davantage l’utilisation de la langue française, appuyer la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et améliorer la gouvernance des institutions fédérales», a-t-on ajouté.

La loi vise aussi à reconnaitre les dynamiques linguistiques propres à chaque province, sans toutefois empiéter sur le maintien et la valorisation des langues autochtones.

«La réforme ambitieuse que nous présentons aujourd’hui vise à adapter la politique du gouvernement aux nouvelles réalités linguistiques du 21e siècle et à établir les fondations d’une loi dans laquelle tous les Canadiens et Canadiennes se reconnaissent», a déclaré la ministre Joly, spécifiant au passage que sa réforme «donnera les outils nécessaires pour favoriser l’égalité réelle entre le français et l’anglais».

Les détails de ce projet de lui émergeront plus tard dans la journée de vendredi.