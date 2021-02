Montréal: moins d’entraves sur les routes durant le week-end

Il y aura moins d’entraves que d’habitude sur le réseau autoroutier dans la région de Montréal, durant la fin de semaine.

À Kirkland, on prévoit la fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 40 en direction ouest, entre les rues Houde et Jean-Yves, de vendredi 22h à lundi 5h. Un détour est suggéré via le boulevard Elkas.

La sortie 49 sur l’A-40 en direction ouest sera fermée par défaut.

La circulation sera également entravée au niveau de l’échangeur Saint-Pierre.

Mobilité Montréal prévoit la fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à la route 138 en direction ouest.

Cette bretelle demeurera fermée partiellement (1 voie sur 2) jusqu’au 28 mars.

L’entrée de la 1ere Avenue/boulevard Montréal-Toronto pour la R-138 en direction ouest sera fermée par défaut.

Sur le pont Pie-IX, une voie par direction demeurera ouverte jusqu’à lundi.

À Pointe-Claire, l’entrée du boulevard des Sources vers l’A-20 en direction ouest est rouverte depuis mercredi.