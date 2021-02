Patrick Poivre d'Arvor, nouvelle célébrité française visée par une plainte pour viol

Ancien lecteur de nouvelles vedette du JT le plus regardé de France, Patrick Poivre d'Arvor se trouve à son tour accusé de viol, une affaire qui s'ajoute aux multiples témoignages, plaintes et enquêtes pour agressions sexuelles visant des personnalités françaises depuis le début de l'année.

Alors que chaque semaine apporte son lot de révélations ciblant des célébrités, une écrivaine, Florence Porcel, a porté plainte pour viol contre celui qui présenta de 1987 à 2008, la grand-messe du 20H00 de TF1, sur la première chaîne de télévision française.

Des accusations que la plaignante dévoile dans un roman, «Pandorini», sorti en toute discrétion début janvier, mais que le journaliste et romancier de 73 ans dément, les qualifiant d'«absurdes et surtout mensongères». Il s'est dit jeudi «révolté par la manière dont on cherche à l'instrumentaliser pour assurer la promotion d'un roman».

Dans ce récit de 220 pages (édition JC Lattès), Florence Porcel, 37 ans, qui avait signé jusque-là des livres de vulgarisation scientifique, met en scène une narratrice qui lui ressemble beaucoup et un acteur extrêmement célèbre qui vient de mourir, Jean-Yves Pandorini.

Si aucun indice ne permet de comprendre qui se cache derrière ce Pandorini, la plainte déposée par cette chroniqueuse scientifique et ex-animatrice de télévision a levé le mystère.

Le jour de la sortie, le 6 janvier, Florence Porcel écrit sur Instagram: «On ne va pas se mentir: c'est mon histoire. Je l'ai transformée en fiction parce que je ne peux pas donner le nom de cette rencontre, pour des raisons évidentes».

Mais le livre passe alors inaperçu. L'actualité ce jour-là est accaparée par un autre récit, qui doit sortir le lendemain, «La Familia grande», où Camille Kouchner fille du fondateur des «French Doctors» Bernard Kouchner, accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau dans les années 1980. L'ouvrage produit une véritable onde de choc dans le pays.

Florence Porcel assume aujourd'hui avoir fait le choix inverse de Camille Kouchner, dont le livre s'est vendu à 300 000 exemplaires et a engendré un vaste débat de société sur l'inceste, l'impunité et le huis clos familial.

Emprise

«Ce roman est une pure fiction, Pandorini est un personnage de pure fiction, la narratrice aussi. Mais, effectivement, je me suis inspirée de ma rencontre avec une personnalité», expliquait-elle sur une radio jeudi.

Vers le début du roman, la narratrice explique ce qui l'a amenée, un soir de 2004, dans le bureau d'un acteur également producteur, mais elle oblitère les faits criminels. Et à la fin, après de longues années de malaise pour se défaire de l'emprise exercée par cet homme qu'elle dit avoir follement aimé, elle détaille crûment ce qui fut sa première relation sexuelle, achevée dans une forte douleur physique.

Plusieurs autres affaires d'abus sexuels ont marqué le monde politico-médiatique en ce début d'année en France.

L'acteur Richard Berry, 70 ans, est ainsi visé par des accusations de viols par sa fille aînée, qu'il récuse et sur lesquelles la justice a ouvert une enquête. Et le producteur de télévision Gérard Louvin, déjà accusé fin janvier par son neveu d'avoir «favorisé» des viols incestueux commis par son mari dans les années 1980, est désormais lui-même accusé de «viol» par un autre homme qui a porté plainte.

«Je suis bouleversée par ce qui se passe», a déclaré cette semaine Camille Kouchner lors d'une interview télévisée. «Je ne m'attendais absolument pas à cela».

Elle a attribué son succès au mouvement #MeToo qui a libéré la parole à travers le monde sur des histoires d'abus sexuels longtemps refoulées, forçant les décideurs politiques et les hommes à reconnaître l'ampleur du problème pour la première fois.

Elle a également évoqué un autre livre signé l'an passé de l'auteure Vanessa Springora, qui décrivait en détail la façon dont, adolescente, elle avait été abusée par l'écrivain français Gabriel Matzneff. Aujourd'hui âgé de 84 ans, malade, ce dernier est visé par une enquête pour «viols sur mineurs de moins de 15 ans».