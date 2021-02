Possible présence d’un variant, une école de Québec ferme ses portes

Après avoir détecté un cas de COVID-19 possiblement lié à un variant du virus, l’école primaire Marguerite d’Youville, à Québec, ferme ses portes pour une période indéterminée.

Dans un courriel envoyé aux parents, le CIUSSS de la Capitale-Nationale précise que «des cas suspects d’infection par un variant chez deux personnes ayant fréquenté l’école» ont été détectés.

Ce faisant, la direction de la santé publique régionale a ordonné la fermeture de l’établissement jusqu’à nouvel ordre.

De plus, un dépistage massif auprès de tous les élèves et de tous les employés est demandé dans un délai de 48 heures, sauf pour ceux et celles ayant déjà été déclarés positifs au virus.

«Les élèves et les travailleurs de l’école doivent demeurer isolés à leur domicile jusqu’à ce que la direction de santé publique ait obtenu un portrait global de la situation dans les prochains jours et confirme que leur isolement peut prendre fin», peut-on lire dans le document.

La santé publique recommande aussi que les parents et les frères et sœurs – le cas échéant – qui ont des symptômes de la COVID-19 soient également testés.

Enfin, les parents sont priés de surveiller l’apparition de symptômes chez leur enfant dans les prochains jours.