Trois-Rivières : début de la vaccination dans une résidence touchée lors de la première vague

L’émotion était palpable vendredi dans une résidence privée de Trois-Rivières, alors que s’est amorcée la campagne de vaccination, près d’un an après la première vague qui a fait des ravages dans l’établissement.

Certains résidents de la Maison La Cathédrale à Trois-Rivières sont marqués au fer rouge et deviennent rapidement émotifs lorsqu’on évoque la tempête traversée.

«J'ai été dans le coma et là j'attendais l'injection», a confié vendredi un aîné, avant que ses yeux se remplissent d’eau.

Dix mois après l'éclosion, l'arrivée du vaccin est perçue comme un soulagement. La vaccination se déroule à même la chambre du résident. La propriétaire de la résidence était sur les lieux pour superviser le tout.

«C’est le bonheur total! Les résidents le demandaient depuis longtemps», a relayé Monique Courchesne.

Les infirmières du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont administré vendredi des centaines de doses du vaccin Pfizer. Une vingtaine de résidences privées étaient sur la liste. En tout, 4000 doses seront écoulées au cours des prochaines semaines.

«On a présentement sept infirmières au deuxième étage qui passent de chambre en chambre pour aller donner la vaccination. On espère un retour à la vie normale le plus rapidement possible. C’est un petit vent de fraicheur et tout le monde l’attendait avec impatience», a commenté Yves Laliberté, le propriétaire de la Résidence La Liberté à Trois-Rivières.

Les autorités de la santé espèrent terminer la vaccination dans les résidences pour personnes âgées au mois de mars, en fonction des prochains arrivages.