À 73 ans, elle veut devenir infirmière pour être avec son mari

Désemparée puisqu’elle ne peut pas être aux côtés de son mari à cause de la COVID-19, une dame de 73 ans étudie pour devenir infirmière auxiliaire.

Linda Bland espère ainsi travailler à la résidence où demeure son mari afin de pouvoir le côtoyer. Mais la septuagénaire n’a jamais pensé qu’elle sera de retour sur les bancs d’école à son âge.

«C’est beaucoup de travail, mais je pense être capable de le faire», dit-elle en entrevue à CNN.

Mme Bland, qui avait l’habitude de rendre visite à son époux, devait désormais se contenter de le voir à travers la fenêtre de sa chambre.

«Je l’aime tellement. Il est l’amour de ma vie. Il ne me voit même pas. Il ne sait pas comment utiliser un téléphone non plus», se désole la dame.

Lorsque Linda rendait visite à Jim, les infirmières plaçaient l’homme dans une cabine pour le protéger. Mais la situation rendait l'homme confus.

«Je devais faire quelque chose parce qu’on ne sait jamais quand ce sera la fin. Je ne veux pas que mon mari meure sans savoir que j’étais là pour lui», raconte la dame.

Linda et Jim, un shérif à la retraite aujourd’hui atteint de la maladie de Parkinson et de démence, sont mariés depuis 26 ans.

Jeudi, pendant une séance d’orientation, Mme Bland a pu profiter de sa pause pour tenir la main se Jim pour la première fois en un an.

«Il m’a regardé et m’a dit ''oh, vous lui ressemblez'' et j’ai dit ''à votre femme ?'' Il m’a répondu ''oui''. Je lui ai dit ''C’est moi ton épouse, je suis Linda'' et je me suis mise à pleurer», mentionne la dame.

Malgré tout, l’homme n’a pas oublié sa femme.

«Je lui dis que je l’aime beaucoup et il me dit je t’aime aussi. On pouvait voir qu’il était heureux», ajoute-t-elle.

Linda Bland est par ailleurs convaincue que Jim aurait fait la même chose pour elle. Après avoir complété son cours de deux mois, la dame ira faire ses examens pour obtenir sa certification.