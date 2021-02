Avis écrits de la Santé publique: «Confusion totale», déplorent les spas

Le 28 octobre dernier, la Santé publique recommandait d’ouvrir les gyms et les spas en zone rouge. Cette nouvelle révélation ne plaît guère à l’industrie déjà en colère depuis longtemps.

L’information découle de la publication vendredi des avis de la Santé publique, qui n’avaient pas encore été diffusés auparavant.

Le mois dernier, François Legault a accepté de rendre publics les avis du Dr Arruda à la suite de pressions des partis d'opposition.

Les spas et leur porte-parole dénoncent maintenant la confusion totale entourant leur fermeture.

Selon leur regroupement, les avis écrits de la Santé publique publiés aujourd’hui renforcent le sentiment d’incompréhension la plus totale. La réouverture des installations des spas n’est toujours pas permise, et ce, même en zone orange.

«Nous dénonçons la confusion totale qui règne autour de la fermeture de nos établissements. Les spas, faut-il le rappeler, ont accueilli des centaines de milliers de personnes cet été et nous n’avons recensé aucune éclosion avant la fermeture brutale de l’automne. Nos installations sont sécuritaires et notre plan sanitaire a été approuvé», a déclaré la présidente de l’Association québécoise des spas, Véronique Lemieux.

Les spas réclament donc une réouverture rapide. Les fermetures occasionnent des pertes de plusieurs millions de dollars à cette industrie qui emploie quelque 5000 travailleurs.

«Comment peut-on expliquer qu’on permette les bains libres dans des piscines intérieures ou les rassemblements extérieurs de huit personnes en zone rouge, mais qu’on maintienne la fermeture de notre industrie? Surtout quand on sait que nos bassins à nous sont à l’extérieur. Où est la logique?» a ajouté Mme Lemieux, qui représente 57 membres répartis dans 15 régions touristiques.

La grogne se fait aussi sentir chez les propriétaires de gyms, qui attendent encore une réponse positive du gouvernement.

Plus tôt cette semaine, Gabriel Hardy, porte-parole provincial du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique, et propriétaire du gym Le Chalet, à Québec, a dénoncé l’incohérence des décisions, qui ne sont plus justifiées, selon lui.