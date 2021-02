Dépistage massif dans une école de Cap-Rouge: les résultats seront déterminants pour les prochaines mesures

Les résultats du dépistage massif effectué auprès de tous les élèves de l’école Marguerite D’Youville seront déterminants pour établir le niveau d’allègement des mesures sanitaires au retour de la semaine de relâche.

C’est ce qu’a indiqué le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, Dr André Dontigny, en conférence de presse samedi matin.

«C’est clair qu’on va avoir des discussions très rapidement [avec le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda] , on va voir comment la situation évolue et les précisions qu’on va avoir», a-t-il fait savoir.

Le Dr Dontigny a précisé «qu’au moins un cas», ayant fréquenté l’école de Cap-Rouge, était suspecté d’avoir été en «contact significatif» avec une personne contaminé au variant du COVID-19.

«Prenons l’exemple d’un père de famille qui serait COVID positif et pour lequel on a un résultat de criblage qui nous dit que cette personne-là, il s’agit d’un variant. Si ce père a deux enfants qui vont à l’école et que ces enfants-là on n’a pas encore les résultats, ces enfants la deviennent des contacts critiques qui se retrouvent dans le milieu scolaire», a illustré Dr Dontigny.

La transmissibilité plus importante du variant explique les mesures «plus agressives» prises par la Santé publique, soit de fermer l’école, a-t-il soutenu. «On a une situation qui nous apparait suffisamment critique pour intervenir», a-t-il précisé. «Du fait que ça [les variants au coronavirus] peut se propager davantage, on a un effet de nombre, du fait qu’on pourrait se retrouver dans une situation de troisième vague importante», a-t-il ajouté.

Pour dépister rapidement tous les élèves, plus de 200 employés supplémentaires ont été dépêchés dans les quatre centres de Québec, hier.

Les réponses d’ici 48h

La Santé publique devrait savoir d’ici 48h si un ou des cas de variants sont recensés à l’école primaire de 283 élèves et une cinquantaine d’employés.

Le Dr Dontigny a expliqué qu’il fallait 24h pour déterminer la positivité d’un cas de COVID-19. Il faut ensuite ajouter un autre délai de 24h pour déterminer s’il s’agit d’un cas de variant.

Pour le moment, l’origine du variant suspecté n’est pas connu.

La Santé publique recommande aux familles visées de rester confinées à la maison jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif.

Autres dépistages

Par ailleurs, les analyses épidémiologiques effectuées à l’école Marguerite-D’Youville pourraient mener à d’autres dépistages massifs, a-t-il laissé entendre. «On va voir, avec les résultats et ce qui se passe actuellement, si ça va nous donner plus de suspicions par rapport à d’autres situations», a-t-il dit.

Inscriptions sur rendez-vous

De plus, 42 parents se sont présentés à l’école les 17 et 18 février derniers, pour inscrire leur enfant à la maternelle, confirme Marc Lalancette, porte-parole du Centre de services scolaire des Découvreurs.

Les inscriptions se faisaient en personne, sur rendez-vous. «Tous ces parents ont été contactés», assure M. Lalancette. Ceux-ci ne sont toutefois pas tenus de se faire tester, précise-t-on

L’école Marguerite D’Youville dessert l’ouest de la Ville de Québec, L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures.

Un test par gargarisme, permettant de détecter les nouveaux variants, est utilisé depuis jeudi dans les laboratoires locaux de la région.

– Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron et Nora T. Lamontagne.