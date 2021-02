Ils enfourchent leur vélo et vont remercier le personnel de la santé

Une centaine de cyclistes ont profité du temps clément, samedi, pour rouler pour la bonne cause, allant applaudir le personnel de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et les remercier pour tous les efforts consentis depuis bientôt un an en contexte pandémique.

Les parcours d’une dizaine de kilomètres se faisaient sur les pistes déneigées et en site propre du Réseau express vélo (REV). Ils ont roulé sur le REV Saint-Denis à partir du carré Saint-Louis, puis sur le REV Bellechasse jusqu’au boulevard de l’Assomption, où se trouve le centre hospitalier.

Jacques Nacouzi, qui fait du vélo hivernal depuis deux ans, a organisé cet événement parce qu’il souhaitait montrer qu’on peut rouler en toute sécurité pendant la saison froide et, surtout, il voulait témoigner sa reconnaissance envers les acteurs du réseau de la santé qui sont au front depuis mars dernier contre la COVID-19.

«On a applaudi le personnel pendant deux-trois minutes une fois devant l’hôpital, et après on a observé une minute de silence en respect pour les personnes décédées de la COVID-19», a dit M. Nacouzi, un résidant du Plateau.

«C’est parti de l’idée que les gens sont démoralisés, seuls à la maison. Après, j’ai pensé à remercier le personnel de la santé», a-t-il ajouté, en précisant que pédaler est bon à la fois pour le cœur et pour l’esprit.

Le port du masque était obligatoire pour l’occasion, de même que la distanciation physique de deux mètres entre les vélos. Et les cyclistes circulaient par groupes de huit.

Pour ce qui est du vélo d’hiver, il se demande encore pourquoi il n’en a pas fait avant, a-t-il dit à l’Agence QMI.

«C’est plus plaisant qu’en été, on a moins de sueurs, et c’est agréable avec les pistes déneigées et protégées. Je ne prends que des pistes cyclables déneigées», a-t-il raconté, soulignant qu’il croise encore plus de cyclistes cet hiver, sans doute une conséquence de la pandémie alors que les gens cherchent d’autres moyens de bouger.