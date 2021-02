Un ante-mortem, c’est une déclaration faite peu de temps avant la mort d’une personne qui avait perdu tout espoir de survie et qui relate les circonstances de l’événement qui causera sa mort.

Triste constat ; la profession enseignante se meurt à petit feu. La flamme de nos enseignants, celle du savoir et de la connaissance, s’éteint peu à peu. Bientôt, il n’en restera que des braises et les enfants ne pourront plus aller à l’école dans un contexte propice aux apprentissages.

Le bateau de notre profession coule et beaucoup d’enseignants sautent par-dessus bord. Pourquoi le gouvernement ne cherche-t-il pas à retenir ses matelots pour rejoindre le navire de cette profession?

Il faut que les gens comprennent la réalité du terrain. Sans plus tarder, voici l’ante-mortem du métier que je chéris de tout mon cœur et le pourquoi vous devriez vous joindre à notre cause. Si ce n’est pas pour le métier, faites-le au moins pour les générations futures.

Une tâche de plus en plus complexe

La tâche s’est complexifiée. À la base, le métier d’enseignant consiste à enseigner, corriger et évaluer grâce à ses notions avancées en didactique et en pédagogie. Rien de plus, rien de moins.

Saviez-vous que je ne suis pas payé lorsque je planifie ce que je vais faire avec mes élèves, ni lorsque je fais de la correction? Eh oui! Je n’improvise pas quand j’enseigne à votre enfant. Saviez-vous qu’en plus de planifier, enseigner et corriger, nous devons maintenant remplir assez régulièrement plusieurs questionnaires pour différents intervenants, que ce soit en psychologie ou en ergothérapie, lire plusieurs rapports de psychologie, appliquer les recommandations des différents intervenants, suivis des élèves qui sont retirés à cause de la pandémie (et j’en passe)?

En somme, il faut comprendre que l’accumulation de ces diverses tâches hétéroclites alourdissent le travail d’un enseignant qui ne peut plus prendre autant de temps qu’avant pour piloter des leçons extraordinaires pour les élèves de sa classe.

Les enseignants ont besoin qu’on allège leur fardeau. Trop de tâches connexes ont été ajoutées. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le taux d’abandon moyen des nouveaux enseignants varie entre 25 % et 30 % après la première année et grimpe jusqu’à 50 % après seulement 5 ans (Létourneau, 2014).

Difficile précarité

À cela s’ajoute le 13% des enseignants en invalidité de courte durée pour des raisons de santé psychologique. Parlant de santé psychologique, comment vous sentiriez- vous sans un emploi stable après 4 ans d’université? J’imagine que vous ne le saviez pas, mais les jeunes enseignants fuient le métier parce qu’ils sont tout simplement maintenus dans une sorte de précarité financière avec un système de suppléance et de contrat qui n’assure en rien un salaire.

Tous les voyants du tableau de bord sont au rouge. Il faut que les conditions changent. Depuis trop longtemps, le pouvoir d’achat des enseignants se détériore. Le coût de la vie a augmenté, mais le salaire de l’enseignant est resté le même au travers des années avec une tâche de plus en plus complexe et qui demande de plus en plus de temps personnel. Est-ce normal? Quand est-ce que notre pilote, le ministre de l’Éducation, va réagir pour redresser l’avion qui est en chute libre?

Délaissés par le gouvernement

Le ministère de l’Éducation espère un épuisement des enseignants pour obtenir un règlement de compte à rabais. Mais qui en payera le prix? En effet, on ne peut rien vous cacher : ce seront tous les élèves du système scolaire québécois qui seront pénalisés.

Nos syndicats discutent depuis plusieurs années avec le gouvernement par l’entremise de tables de discussion et rien n’avance. Ce gouvernement est fermé aux argumentations. Il ne veut pas entendre ce que nous avons à dire. La tâche était déjà insupportable et elle l’est encore plus avec la pandémie qui ne fait qu’amplifier une situation qui était déjà inquiétante à la base.

Jusqu’à présent, nous avons toujours su nous arranger malgré ces négociations à rabais pour enseigner, mais maintenant plus que jamais, nous avons besoin de plus de ressources pour aider convenablement les jeunes d’aujourd’hui. Nous avons été délaissés par le gouvernement et la relève le sait.

Je vous le demande, ralliez-vous à notre cause. Ce n’est pas en comblant nos postes vacants par des personnes qui n’ont aucune formation en pédagogie et en didactique que nous règlerons le problème. Ce sont vos enfants qui écoperont de cet enseignement approximatif.

J’invite la population à se soulever avec nous pour améliorer nos conditions de travail, certes, mais aussi pour les générations futures qui méritent la meilleure éducation possible.

Vous pouvez faire la différence pour que ça change. Mobilisons-nous pour nos jeunes! Ce n’est pas pour les conditions des professeurs que nous nous battrons, mais pour celles des enfants.

« L’éducation est un passeport pour l’avenir, car demain appartient à ceux qui s’y sont préparés aujourd’hui. » - Malcolm X

De la part d’un enseignant qui ne peut plus vivre dans ces conditions,

Quentin Marsais. Enseignant contractuel