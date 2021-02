L’accès aux poteaux freine l’arrivée d’internet

Si le déploiement du réseau d’internet haute vitesse accuse du retard, c’est surtout parce qu’il est long et difficile d’obtenir l’accès aux poteaux pour y fixer la fibre optique, déplorent avec impatience fournisseurs et élus municipaux.

Question de ne pas multiplier les infrastructures dans le paysage, la fibre optique doit obligatoirement passer par les poteaux utilitaires déjà présents sur le territoire, qu’Hydro-Québec confirme posséder à 61 %, et Bell, à 25 %.

Les fournisseurs de services internet, et le monde municipal qui ne ménage pas ses efforts pour assurer l’accès de la population à des services adéquats disent éprouver des difficultés à obtenir les permissions nécessaires pour utiliser ces poteaux.

Des années d’attente

Des travaux sont parfois requis pour les rendre conformes aux normes de sécurité et, d’autres fois, il faut carrément les remplacer. Ces procédures impliquent des délais, disent-ils, parfois jusqu’à deux ou trois ans, ce qui retarde d’autant le déploiement du réseau.

Vers la fin de l’an dernier, trois fournisseurs, soit Cogeco, Maskicom et Vidéotron, filiale de Québecor également propriétaire du Journal de Montréal et du Journal de Québec, ont publiquement dénoncé le manque de coopération de Bell dans ce dossier, tout en soulignant qu’Hydro-Québec collaborait davantage.

« Les pratiques anticoncurrentielles et déloyales de Bell [aussi fournisseur d’internet] restreignent considérablement la capacité des fournisseurs de services à livrer leurs projets d’expansion d’internet haute vitesse en région », ont-ils déploré dans un communiqué conjoint.

La difficulté d’accès aux poteaux a aussi été mentionnée à plusieurs reprises par des intervenants du monde municipal interrogés dans le cadre de notre dossier sur l’accès à internet haute vitesse en région. Le problème a été soulevé en Montérégie, dans Lanaudière et en Mauricie, notamment.

Québec met de la pression

De son côté, le premier ministre François Legault, dont le gouvernement tente de régler la question pour accélérer le branchement de tous, a remis de la pression sur Bell, à la fin janvier.

« Je lance un autre petit message à Bell, a dit M. Legault lors d’un point de presse sur la pandémie. Il nous reste deux étés pour [avoir l’internet haute vitesse partout]. »

Bell, également fournisseur d’internet, pourrait-il vouloir mettre des bâtons dans les roues de ses concurrents en retardant l’accès à ses poteaux ?

« À l’opposé d’Hydro-Québec qui a agi rapidement et fait preuve de flexibilité dans son approche, l’accès aux poteaux de Bell, peu importe le demandeur, demeure encore et toujours le principal enjeu limitant et ralentissant considérablement le branchement des foyers québécois à l’internet haute vitesse », insistent Cogeco, Maskicom et Videotron dans leur communiqué du 25 novembre.

90 % des demandes sont traitées dans les temps, assure Bell

Des mesures ont été mises en place pour améliorer l’accès des fournisseurs aux poteaux, assurent Bell et Hydro.

« Chaque année nous recevons des milliers de demandes d’accès dans le cadre de ce processus. Environ 90 % d’entre elles sont traitées dans le délai requis, les autres étant non conformes ou nécessitant simplement des travaux préparatoires », soutient la porte-parole de Bell Caroline Audet.

Du côté d’Hydro-Québec, avec qui les choses iraient déjà plus rondement, on dit faire preuve de bonne volonté.

« On a assoupli nos normes, et s’il y a des travaux requis sur les poteaux, on envoie nos équipes en priorité. On permet aussi à la compagnie qui a fait la demande de faire les travaux elle-même, ce qui accélère les choses. C’est notre volonté de prioriser les projets d’internet en régions », assure le porte-parole Louis-Olivier Batty.

Allègements

Bell y met aussi du sien, assure Mme Audet. En octobre, l’entreprise a annoncé des « allègements » à ses normes devant accélérer l’accès à ses poteaux.

Par exemple, « nous avons permis aux [autres fournisseurs] d’effectuer leurs propres études structurelles et de commencer leurs travaux dès que leurs ingénieurs confirment que les normes de sécurité sont respectées », indique-t-elle.

Pourtant, selon les fournisseurs, les délais sont toujours trop longs.

« Nous estimons que de nos 65 projets en attente de permis de Bell, seulement 6 ou 7 pourraient être débloqués grâce aux allègements annoncés. Les autres resteront en attente le temps que Bell délivre les permis, ce qui peut prendre jusqu’à 3 ans », explique Anastasia Unterner chez Cogeco.

Aussi, une poursuite en dommages et intérêts de 12,7 M$ a été déposée en septembre contre Bell et sa filiale Télébec par Vidéotron. Cette dernière réclame « une compensation pour les effets des pratiques anticoncurrentielles quant à l’accès à ses structures de soutènement », en plus de demander au Bureau de la concurrence du Canada d’enquêter sur l’accès aux poteaux.