Les policiers de Longueuil saisissent 40 000 $ en argent

Une opération policière dans un point de vente de stupéfiants de Longueuil a permis la saisie de 40 000 $ en argent et l’arrestation de deux personnes, vendredi.

L’homme de 28 ans et la femme de 37 ans devront répondre à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession dans le but de trafic, selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

C’est une information reçue du public, en février 2020, qui a mené à cette frappe dans une résidence de la rue Préfontaine.

Sur place, les autorités ont également confisqué 53 grammes de crack, 64 grammes de cannabis, trois grammes de haschisch, 440 comprimés de méthamphétamine, un bâton de baseball, une arme à impulsion électrique et du poivre de Cayenne.

Incluant les 40 000 $ en argent, la valeur totale de la saisie se chiffre à plus de 48 000 $, a précisé le SPAL, samedi.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500. Pour tout crime en cours, composez le 911.