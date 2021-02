Première rencontre bilatérale entre Trudeau et Biden mardi

Le premier ministre Justin Trudeau va tenir mardi sa première réunion bilatérale avec le président américain Joe Biden.

COVID-19 oblige, les travaux se dérouleront en mode virtuel.

Selon ce qui a été annoncé samedi par le bureau du premier ministre du Canada, les deux hommes vont notamment discuter de la pandémie, de relance économique, de la création d’emplois et des changements climatiques.

La question des chaînes d’approvisionnement entre les deux pays, qui ont été maintenues dans la dernière année malgré la crise sanitaire, figure aussi à l’ordre du jour, de même que les relations bilatérales dans le secteur de l’énergie, une question chère au Québec pour l’exportation d’électricité en Nouvelle-Angleterre.

«Le Canada et les États-Unis entretiennent l’une des amitiés les plus solides et les plus profondes entre deux pays. Cette amitié repose sur des valeurs communes, des liens étroits entre nos gens et un espace géographique qui nous rapproche. J’ai bien hâte de rencontrer le président Biden afin de travailler ensemble pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 et soutenir les gens de nos deux pays», a dit Justin Trudeau, samedi, par communiqué.

Justin Trudeau, qui avait été l’un des premiers dirigeants de la planète à reconnaître la victoire de Joe Biden et à lui parler, compte rappeler au nouveau locataire de la Maison-Blanche que le Canada est le principal client des États-Unis ainsi que le plus important partenaire de nombreux États. De plus, les entreprises canadiennes emploient directement 725 000 Américains, selon Ottawa.