Regain d'activité éruptive de volcans au Guatemala

Les volcans Fuego et Pacaya, proches de la capitale et placés sous surveillance en début d'année, enregistrent un regain de leur activité éruptive, a alerté samedi l'Institut de vulcanologie du Guatemala.

Le volcan Fuego, situé à 35 kilomètres au sud-ouest de la ville de Guatemala et qui culmine à 3763 m de hauteur, a enregistré des explosions faibles à modérées durant la nuit et la matinée, expulsant des colonnes de cendres à plus de 4500 mètres d'altitude.

Le volcan Pacaya, haut de 2552 mètres et situé à environ 25 km au sud de Guatemala, maintient un «niveau d'activité élevé» et une coulée de lave serpente sur ses flancs. Des explosions expulsent des colonnes de cendres à près de 3000 mètres d'altitude qui retombent sur les villages avoisinants.

Un troisième volcan, le Santiaguito, haut de 2500 mètres et situé à environ 230 km à l'ouest de Guatemala, est également entré en activité.

Ces trois volcans connaissent des périodes d'alternance d'activité, comme en juillet et fin décembre 2020 où ils avaient été placés sous surveillance renforcée.

En juin 2018, une nuée ardente qui a dévalé les flancs du volcan Fuego a causé une des pires catastrophes au Guatemala, causant la mort de 202 villageois, 229 autres étant portés disparus.

En mai 2010, un journaliste reporter d'images était décédé sur les flancs du volcan Pacaya, atteint par des gaz toxiques au cours d'un reportage.