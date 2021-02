Tannés d’attendre après les gouvernements à Saint-Lucien

La mairesse de la municipalité de Saint-Lucien, près de Drummondville, en a assez d’attendre après les gouvernements pour obtenir une connexion convenable.

Diane Bourgeois déplore le fait que « près de la moitié de son territoire », composé d’un peu plus de 1700 habitants, n’est toujours pas branchée.

« On a reçu une belle annonce du gouvernement libéral cet été, par l’entremise [du ministre] Pablo Rodriguez, comme quoi on obtiendrait 1 M$ pour brancher 155 maisons. Québec nous a également dit qu’on serait branchés et qu’il ouvrirait les soumissions, mais on attend encore après Ottawa », lance-t-elle.

Délais « épouvantables »

« N’oubliez pas que cela peut prendre jusqu’à deux ans avant que cela se concrétise. C’est épouvantable, immoral et inconcevable », dit-elle.

Il est cependant hors de question, selon elle, que la municipalité assume les frais pour se connecter elle-même. Mme Bourgeois croit que les gouvernements doivent respecter leurs promesses.

« Il n’est pas question qu’on débourse pour se connecter. On ne jouera pas à ce jeu. On paie déjà des taxes au provincial et au fédéral. Ils nous ont promis de nous brancher et ils doivent le faire. »