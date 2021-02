Une élue conservatrice accuse les libéraux de vouloir normaliser la pédophilie

Une députée conservatrice a laissé entendre que le gouvernement Trudeau voulait légaliser la pédophilie, ce qui lui a valu d’être qualifiée de complotiste par les libéraux.

Selon ce que rapporte Global News, Cheryl Gallant a tenu ces propos controversés le mois dernier, alors qu’elle était invitée par l’association conservatrice de l’Université Queen’s à prononcer un discours sur Zoom.

© Reuters

Or, des extraits de cette réunion ont été relayés vendredi sur les réseaux sociaux par la députée libérale Jennifer O’Connell, qui accuse Mme Gallant de faire la promotion de «dangereuses théories conspirationnistes».

Dans l’une des vidéos publiées vendredi, on entend l’élue ontarienne se lancer dans une tirade contre le Parti libéral, lui reprochant d’être devenu «radical» sous la houlette de Justin Trudeau, faisant référence au fait que certains libéraux se sont dits par le passé en faveur de la décriminalisation des drogues dures.

«Ils veulent que toutes les drogues illicites deviennent légales. Ils veulent que ça se passe ainsi dans tous les aspects de la vie. Ils veulent normaliser les activités sexuelles avec les enfants», a poursuivi Cheryl Gallant, qui est députée depuis 2000 de Renfrew–Nipissing–Pembroke, au nord d’Ottawa.

Pour certains, ces commentaires ne sont pas sans rappeler la populaire théorie conspirationniste QAnon, qui accuse plusieurs figures du Parti démocrate aux États-Unis d’être impliquées dans un vaste réseau de pédophilie.

«Ce sont des mensonges dégoûtants et dangereux! Cette campagne de peur constitue une menace pour notre démocratie», a réagi sur Twitter la libérale Jennifer O’Connell.

Sur YouTube, O’Connell a partagé un passage plus long du même discours de Cheryl Gallant où elle s’approprie l’idée de «la grande réinitialisation», très populaire dans les cercles complotistes.

«Depuis le début de la pandémie, on a vu le gouvernement s’emparer de plus en plus de pouvoirs. [...] Plus de pouvoirs aux puissants et moins de libertés pour le reste de la population», a laissé tomber l’élue conservatrice, en faisant un parallèle avec le phénomène de la «Cancel culture» dans les universités.

«Les médias libéraux ont été achetés et payés par Trudeau pour pousser l’agenda pour un gouvernement plus gros», a-t-elle ensuite ajouté.

Ce n’est pas la première fois, depuis le début de la pandémie, que des élus conservateurs défendent la théorie de «la grande réinitialisation», qui sous-entend que les gouvernements de gauche profiteront de la crise actuelle pour imposer leurs idées socialistes et écologistes.

En novembre dernier, le député vedette Pierre Poilièvre a partagé une pétition contre «la grande réinitialisation».

Quant à Cheryl Gallant, elle n’en est pas à sa première controverse. En 2011, elle avait dû présenter ses excuses au chef libéral de l’époque, Michael Ignatieff, pour l’avoir comparé au dictateur libyen Mouammar Kadhafi.