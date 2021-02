Dépistage massif à l'école Marguerite-D’Youville

Un peu plus de 24 h après l’annonce de la fermeture préventive d’une école de Québec à cause de la possible présence d’un variant, les parents et les enseignants de l’école Marguerite-D’Youville sont toujours en attente, et font face à de l’incompréhension quant aux prochaines étapes.

Au total, 325 personnes qui fréquentent l’établissement, élèves et enseignants, ont subi un test de dépistage.

Dès la fermeture de l’école, les consignes de la Santé publique étaient de rester en isolement jusqu’à nouvel ordre.

Plusieurs personnes ont partagé, dans un groupe Facebook de résidents de Cap-Rouge, avoir reçu un résultat négatif.

Dans le rappel reçu avec les résultats, il était cependant mentionné que dans le cas d’un résultat négatif, il était possible de retourner travailler. Ces contradictions font en sorte que plusieurs personnes se posent des questions quant à la marche à suivre.

Le dépistage massif se termine donc ce soir, et on s’attend à plus de détails dans la journée de demain. Le centre de service scolaire responsable de l’école s’attend toutefois à continuer l’école à la maison pour toute la semaine prochaine.