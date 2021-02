Pas besoin de «couche pour le visage» dans ce resto floridien

Un restaurant de la Floride est sous le feu des critiques après avoir publié une photo sur sa page Facebook pour indiquer que le port du masque n’était pas requis dans l’établissement.

Le retaurant BeckyJack’s Food Shack est allé jusqu’à comparer le masque à une «couche pour le visage» dans sa publication controversée, rapporte le New York Daily News.

Le lendemain, le propriétaire a fait une autre publication où il maintient sa position.

«Mon adresse courriel est sur notre page. Certaines personnes me connaissent et d’autres n’ont aucune idée d’où Weeki Wachee se trouve. Oui, nous ne demandons pas le port du masque et oui nous pensons que ce sont des couches», a-t-il martelé.

La Floride est le quatrième État le plus touché dans le pays avec plus de 1,8 million de cas confirmés et 29 000 morts.