Thierry Henry ne dirigera pas l'AFC Bournemouth

L’AFC Bournemouth a embauché Jonathan Woodgate au poste d’entraîneur jusqu'à la fin de la saison, dimanche, ce qui met fin aux rumeurs qui liaient depuis quelques jours l’actuel entraîneur du CF Montréal, Thierry Henry, au club de deuxième division anglaise.

Pourtant, plusieurs médias anglais avançaient que les négociations entre Henry et Bournemouth allaient bon train et qu’une annonce était imminente. Or, l’analyste de soccer de TVA Sports Vincent Destouches, de son côté, a maintenu ces derniers jours qu’il n’y avait pas de contact entre le club anglais et le CF Montréal.

Pour leur part, les joueurs avaient préféré jouer de prudence, affirmant que le tout n’était que pure spéculation.

«C'est une grosse rumeur, la plus grosse depuis son arrivée, avait notamment déclaré Samuel Piette à TVA Sports, jeudi. C'est un peu normal, c'est Thierry Henry! C'est tellement un gros nom dans le sport que je suis même étonné de ne pas en avoir entendu plus que ça. [...] C'est à suivre, mais moi, pour l'instant, je prends ça comme une rumeur parmi tant d’autres.»

Nommé entraîneur de l’Impact de Montréal à la fin 2019, Henry a aidé le club à accéder aux éliminatoires pour une première fois depuis 2016, l’automne dernier. Sa troupe a pris le neuvième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer avec une fiche de 8-13-2, bonne pour 26 points.