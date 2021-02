Un Canadien sauve un chien pris sur la glace

Un chien qui a été coincé sur une croûte de glace sur la rivière Detroit aux États-Unis a été sauvé par un Canadien après quatre jours au froid.

C’est en prenant des clichés de la nature près de la rivière qu’un photographe amateur a remarqué l’animal, qui semblait dans un piteux état.

Rapidement, Patty Trevino, la responsable du River Rouge Animal Shelter qui recueille les bêtes mal en point du secteur, a fait des pieds et des mains pour tenter de sauver l’animal.

Après plusieurs appels à la Garde côtière et aux services d’urgence de la région de River Rouge, aucun intervenant ne voulait prendre le risque d’aller sauver le chien.

De notre côté de la frontière, plusieurs Canadiens s’inquiétaient aussi pour le sort de l’animal. La rivière Detroit partage en effet une rive avec le Canada, ce qui fait que les tentatives de sauvetage du chien se sont transformées en une coopération internationale.

C’est finalement le Canadien Jude Mead, à l’aide de son hydroglisseur, qui est allé à la rescousse du chien.

L’animal, sain et sauf après plusieurs jours sur la glace, a été confié au Woodhaven Animal Hospital. Le chien souffre d’une pancréatite et plus d’être sévèrement déshydraté.

Depuis, les offres d’adoptions pour le chien miraculé affluent de partout, mais il reste toujours en observation à l’hôpital vétérinaire.