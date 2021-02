Un homme en état critique après l’écroulement d’un abri Tempo

Un homme se trouvait dans un état critique après qu’un abri Tempo se soit écrasé sur lui alors qu’il tentait de déneiger la structure, dimanche, à Sainte-Thérèse.

La régie de police de Thérèse-de-Blainville a été appelée à se rendre sur la rue Dumontier autour de 12 h 45. Selon les autorités, l’individu âgé «d’entre 50 et 60 ans» est un employé privé engagé par un résident pour dégager la neige de son abri temporaire.

C’est le résident qui a contacté la police, après ne plus avoir eu de nouvelles de l’employé pendant plus de 45 minutes. Les policiers et les pompiers de la ville de Sainte-Thérèse ont réussi rapidement à extirper l’homme à l’aide de pelles.

CÉDRIK DAGENAIS/AGENCE QMI

La victime a été transportée rapidement vers l’hôpital le plus près, où les médecins craignaient pour sa vie.

Une enquête est en cours du côté de la régie de police de Thérèse-de-Blainville afin de faire la lumière sur les causes de l’incident.