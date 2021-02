Confinement: une manifestation s'organise pour la relance des sports

L'impatience monte encore d'un cran alors que s'organise à Québec une manifestation pour réclamer la reprise des sports.

L'idée est une initiative de Isaac Pépin, étudiant de cinquième secondaire au Séminaire Saint-François (SSF). Le jeune sportif a interpellé à deux reprises François Legault dans les derniers mois pour discuter de la reprise du sport. Il invite «les étudiants-athlètes, tous les jeunes sportifs du Québec, leurs parents et tous les gens à qui ont la santé de tous à cœur, à unir leur voix à la sienne et à venir manifester le dimanche 7 mars 2021 à 13 h devant l’Assemblée nationale du Québec afin de dénoncer l’impasse de la reprise des activités sportives encadrées», indique-t-on sur la page Facebook de l'événement.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«Il faut impliquer les jeunes et les professionnels du sport dans les discussions pour trouver des solutions et relancer les sports», soutient le jeune homme, qui occupe la position de demi défensif de l'équipe de football Blizzard du SSF.

Sous le thème «Un an de sacrifices, c'est le temps de relancer les sports», la marche vise à sensibiliser le gouvernement aux bienfaits de l'activité physique et aux dangers de la maintenir sous confinement trop longtemps.

Gabriel Hardy, propriétaire du gym Le Chalet et leader provincial du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique appuie l'initiative. Il invite les sportifs et tous ceux qui veulent le retour du sport à manifester.

«Il est temps de reconnaitre le sport et les saines habitudes de vie comme un allié et de cesser de les percevoir comme de simples loisirs», écrit-il sur Facebook.

«Lançons ensemble le message clair que le sport fait partie de la solution, et que nous sommes en mesure d'aider nos hôpitaux en pratiquant régulièrement et sécuritairement les activités physiques qui nous animent et passionnent.»

Isaac Pépin a aussi reçu l'appui du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) de Québec–Chaudière-Appalaches et de Eric Martel-Bahoeli, agent d’intervention en Centre Jeunesse et ancien boxeur professionnel.

D'autres organisations dévoileront leur soutien dans les prochains jours, affirme-t-on.

Les participants à la marche sont invités à respecter une distance de deux mètres et à porter le couvre-visage.