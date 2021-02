Le ministre Bonnardel promet des «bonnes nouvelles» sur le tramway

Le ministre des Transports du Québec promet «de bonnes nouvelles» sur le projet de tramway de Québec.

• À lire aussi: Le gouvernement prend en charge le tramway

• À lire aussi: Le tramway, un projet pour les générations futures

• À lire aussi: Tramway: Jean-François Gosselin se dit «rassuré» par la prise de contrôle du gouvernement

«Dans les prochaines semaines, nous soumettrons une proposition à la Ville de Québec. Le réseau structurant de transport collectif requiert des investissements importants et nous sommes au rendez-vous. Puisque l'échec n'est pas une option, on doit bien faire les choses et si tout le monde est de bonne foi, je suis confiant que nous aurons des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines pour les gens de Québec», a insisté le ministre François Bonnardel.

M. Bonnardel s'exprimait dans le cadre d'un événement organisé par Trajectoire Québec, lundi midi.

Après avoir vanté les mérites du Réseau électrique métropolitain de Montréal, un «levier» pour la relance dans l'est et le nord-est de Montréal, il a abordé le dossier du réseau structurant de Québec.

M. Bonnardel a réitéré l'intention de son gouvernement d'aller de l'avant avec le projet. Il a aussi répété que le tramway était «le bon mode lourd» pour Québec.

Mais il a rappelé que le projet doit être amélioré. Il a de nouveau pointé la diminution de la portion du budget réservée à la «desserte des banlieues» et le rapport «assez catastrophique que BAPE».

Le gouvernement travaille à créer son propre tracé avec ce qu'il promet être une «meilleure couverture des banlieues».

«Nous avons l'obligation de réussir le projet», a indiqué M. Bonnardel.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, tient lundi après-midi une conférence de presse sur le même sujet, entouré du directeur général de la Ville, du président du Réseau de transport de la capitale et du directeur du bureau de projet du réseau structurant.