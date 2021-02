Nouvelle éclosion dans un CHSLD de Gatineau

Une autre éclosion de COVID-19 est survenue au CHSLD Lionel-Émond de Gatineau même si la presque totalité des résidents ont été vaccinés contre la maladie en décembre.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a confirmé que 23 résidents ont été infectés, tout comme quelques employés.

Plusieurs cas positifs ont été déclarés depuis 24h, a dit le CISSS, lundi après-midi

«Puisque la grande majorité d’entre eux sont asymptomatiques et ont eu des tests positifs suite à un dépistage systématique, il est difficile de déterminer le moment du début de l’éclosion», a indiqué le CISSS par communiqué.

«Leur état de santé est surveillé de près et un dépistage élargi des employés et des résidents du CHSLD est déjà entrepris. De plus, une zone chaude est en place ainsi que toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections», a-t-il mentionné.

Les autorités sanitaires ont souligné que des examens sont menés pour vérifier si un variant de la COVID-19 est lié à cette éclosion.