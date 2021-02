Plusieurs cinémas Cineplex rouvriront ce week-end

La chaîne canadienne Cineplex a confirmé lundi que 16 de ses cinémas au Québec rouvriront leurs salles aux cinéphiles dès cette fin de semaine, juste à temps pour la relâche scolaire.

À Montréal, les Cinémas Banque Scotia, Quartier Latin et Forum recommenceront à accueillir le public à compter de vendredi. Autour de la métropole, les Cinémas Brossard (au Dix-30) et Kirkland rallumeront aussi leurs projecteurs vendredi. Certains établissements comme ceux du Carrefour Dorion, du Carrefour Angrignon et des Promenades St-Bruno attendront samedi avant de rouvrir leurs portes.

Dans la région de Québec, les Cinémas Cineplex de Beauport et de Sainte-Foy seront de nouveau accessibles au public à compter de vendredi.

La déesse des mouches à feu, Félix et le trésor de Morgaä, De Gaulle, Tom & Jerry et Wonder Woman 1984 font partie de la liste de films qui seront présentés dans les cinémas de la chaîne cette fin de semaine.

Pas de popcorn

Dans un communiqué envoyé aux médias, l’entreprise Cineplex a souligné qu’elle se conformera aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault, dont notamment l’interdiction de vendre de la nourriture dans les établissements situés en zone rouge.

La semaine dernière, cette interdiction avait soulevé la grogne de certains propriétaires de cinémas, dont Vincent Guzzo, qui soutient qu’il n’est pas rentable de rouvrir les salles si la vente de nourriture n’est pas permise. M. Guzzo a d’ailleurs répété hier que les Cinémas Guzzo resteront fermés tant que le gouvernement Legault n’aura pas autorisé la réouverture de leurs comptoirs alimentaires.