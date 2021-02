La campagne de vaccination a repris de la cadence au cours des derniers jours au Canada, si bien que le Québec peut espérer avoir vacciné tous les résidents en résidences pour personnes âgées d’ici une dizaine de jours.

Mais quand pourrez-vous vous faire vacciner à votre tour? C’est la question à laquelle Mario Dumont a tenté de répondre, lundi, en fonction du rythme actuel de réception et d’administration des doses.

Actuellement, le Québec est en voie de conclure la vaccination des quatre premiers groupes prioritaires – résidents de CHSLD et de RPA, travailleurs de la santé et communautés éloignées – d’ici environ deux semaines, ce qui nous amènerait au cinquième groupe prioritaire, les personnes âgées de 80 ans et plus.

«Au cours des prochains jours, à mon avis, on aura de grandes annonces pour dévoiler des numéros de téléphone pour des prises de rendez-vous avec des lieux de vaccination pour que les gens de 80 ans et plus puissent se faire vacciner», estime Mario Dumont.

Une fois que les quelque 418 000 personnes de 80 ans et plus auront reçu leur dose, le Québec entrera dans la phase 6, soit les 768 000 personnes de 70 ans et plus. L’animateur évalue que ces Québécois peuvent espérer recevoir leur vaccin dès la fin mars, début avril.

S’en suivront ensuite les 60 ans et plus ainsi que les autres groupes prioritaires identifiés, comme les enseignants et les éducatrices en CPE, qui devraient être vaccinés au cours du printemps.

«Si vous avez 60 ans et moins, que vous n’avez pas de maladie chronique et que vous n’avez pas un travail qui est jugé prioritaire, vous faites probablement partie des groupes qui vont arriver à l’été, en juillet, août ou septembre», indique Mario Dumont.

Rappelons que le premier ministre Justin Trudeau a promis que tous les Canadiens qui désirent être vaccinés pourront l’être d’ici la fin du mois de septembre.