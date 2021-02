Un météore traverse le ciel de l’Alberta

Les Albertains qui se sont levés de bonne heure lundi matin ont la chance d’observer un météore particulièrement brillant déchirer le ciel de la province.

L’événement hors normes s’est déroulé aux alentours de 8h30 (6h30 heure locale) et a été capturé en images par des cinéastes amateurs et des caméras de sécurité de Calgary, d’Edmonton et même à Saskatoon, dans la province voisine de la Saskatchewan.

Des résidents ont rapporté à «Global News» avoir vu le ciel s’éclairer en rouge, vert ou jaune au passage de l’objet extra-terrestre. Selon le Dr Chris Herd, consulté par la radio 630 CHED, le météore peut-être qualifié de véritable «boule de feu».

Des fragments de la formation rocheuse, des météorites, pourraient être retrouvés non loin, a indiqué le Dr Herd. Il s’agirait également d’un événement isolé, ne faisant pas partie d’une pluie de météores.

Ce serait tout de même le troisième météore à passer au-dessus de l’Alberta lors des dernières semaines. Pas plus tard que vendredi, un événement semblable se serait déroulé à Calgary et à Banff en pleine nuit.