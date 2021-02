Les réponses aux questions des snowbirds sur la quarantaine

Les snowbirds qui doivent revenir au pays ont beaucoup de questions, alors qu'Ottawa a mis en place de nouvelles règles de quarantaine.

Voici les réponses à quelques-unes d’entre elles.

«J'ai reçu deux doses du vaccin de Moderna en Floride. Est-ce que cela me permet d'avoir une exemption sur la quarantaine lorsque je vais arriver à la douane terrestre?»

Non. Il n’y a pas de discrimination entre les snowbirds vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Que vous arriviez en avion ou par la frontière terrestre, vous devez respecter les directives.

Il est possible que cela change au cours des prochaines semaines et qu’on donne des avantages aux gens qui voyagent des deux côtés de la frontière et qui sont vaccinés, mais pour le moment ce n’est pas le cas

«Si je reviens au Canada à bord d'un vol Miami-Vancouver, et ensuite un vol Vancouver-Montréal, où devrais-je faire ma quarantaine à l'hôtel?»

C’est à l’arrivée au pays que vous devez faire votre quarantaine. Si vous arrivez à Vancouver, c’est là que vous devrez rester.

«Une entreprise propose aux snowbirds de transporter leurs véhicules jusqu'à Burlington ou Plattsburgh afin de pouvoir traverser la frontière terrestre et d'éviter les trois jours en hôtel. Est-ce légal?»

C’est tout à fait légal. Il y a plusieurs entreprises américaines qui suggèrent aux snowbirds de prendre des vols jusqu’à Plattsburgh et de récupérer leur véhicule là. De cette façon, ils n’auront pas à payer les 2000 dollars et passer une quarantaine obligatoire à l’hôtel.

«J'ai présenté un test COVID-19 négatif à la frontière, et j'en passe un autre négatif à la frontière. Dois-je tout de même rester confiné 14 jours?»

Oui. Peu importe votre situation, si vous avez traversé la frontière terrestre vous devez respecter la quarantaine de 14 jours. Vous encourez de lourdes amendes si vous ne respectez pas cela.

«Nous prévoyons revenir au Québec au mois de mai au Québec. Nous sommes à West Palm Beach. Est-ce que les restrictions seront toujours en vigueur?»

On l’ignore pour le moment. Les mesures actuelles sont en place au moins jusqu’à la fin avril.

«Est-ce que mon assurance-voyage couvre les frais médicaux advenant les complications après avoir été vacciné en Floride?»

Plusieurs assureurs ne couvrent pas ces frais-là. Faites vos vérifications avant d’aller vous faire vacciner dans un pays étranger.