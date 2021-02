Reprise des cours en classe cet automne à McGill

L’Université McGill a confirmé mardi que les étudiants retourneront en classe l’automne prochain comme avant la pandémie de COVID-19.

«Nous continuerons de profiter des aspects intéressants de l’enseignement en ligne pour certains cours, mais les étudiants et le personnel enseignant doivent se préparer à se rendre plus régulièrement sur les campus d’ici septembre», a précisé le service de relations avec les médias de l’établissement universitaire montréalais par courriel.Les résidences étudiantes seront aussi ouvertes comme à l’accoutumée.«Nous continuerons également de planifier le retour progressif du personnel administratif et de soutien sur les campus d’ici septembre 2021», a précisé l’Université McGill.

Évidemment, ces décisions pourraient être modifiées si la pandémie reprend de la vigueur.L’institution a affirmé que la santé et le bien-être des étudiants et du personnel restent la priorité. Elle suivra donc l’évolution de la COVID-19 et se conformera aux directives sanitaires des autorités étatiques.