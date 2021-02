Solotech s’étend aux États-Unis

L’entreprise montréalaise Solotech compte mettre la main sur Morris Light & Sound, située à Nashville aux États-Unis.

Cette compagnie américaine lancée il y a près de 30 ans s’est fait connaitre en organisant les tournées du groupe de musique country Alabama.

«Les marques Morris Light & Sound et InteRise seront de solides ajouts à la famille Solotech. Elles complémenteront parfaitement nos objectifs d’affaires en plus de contribuer à accroître l’empreinte de Solotech aux États-Unis. Avec cette acquisition, la portée accrue de Solotech en tant que leader des technologies audiovisuelles et du divertissement renforcera notre positionnement d’innovateur de l’industrie», a affirmé Martin Tremblay, président et chef de la direction de Solotech, par communiqué, mardi.

L’entreprise québécoise espère ainsi dégager des synergies avec cette acquisition en partageant des clients ou l’expertise des deux entités.

«Le nom Morris jouit d’une solide réputation dans toute l’industrie musicale et nous respectons la marque», a affirmé Mickey Curbishley, président, Solution événementielles, États-Unis et Royaume-Uni, Solotech.

«Solotech sera fière de joindre nos deux compagnies avec la philosophie commune de fournir des services et des solutions exceptionnels à nos clients», a-t-il ajouté.

Le prix d’achat n’a pas été dévoilé.

Solotech a déjà œuvré pour des mégas vedettes de la musique comme Taylor Swift, Lady Gaga, Paul McCartney et les Rolling Stones, ainsi qu’auprès d’établissements américains connus tels que le Colosseum du Caesar Palace à Las Vegas et le Bridgestone Arena de Nashville.