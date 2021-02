Cannabis, cocaïne, argent et arme saisis dans les Laurentides

Les policiers ont saisi une importante quantité de stupéfiants et d’argent, mardi, dans les Laurentides, dans le cadre d’une série de perquisitions en matière de trafic de stupéfiants.

Aucune arrestation n’a encore eu lieu en marge de cette opération, menée par les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Rive-Nord.

Les forces de l’ordre ont effectué 15 perquisitions dans huit résidences et sept véhicules à Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Morin-Heights et Sainte-Anne-des-Lacs.

Les policiers ont saisi plus de 200 000 $ en argent comptant, plus de 2 kg de cannabis, plus de 300 comprimés de métamphétamine, plus de 600 grammes de cocaïne, plus de 50 grammes de champignons magiques en chocolat, plus de 50 sachets de jujubes au cannabis, une petite quantité de haschich, une arme de poing et un bâton télescopique.

L’opération, qui a mobilisé au total une cinquantaine de policiers, découle d’une enquête amorcée à la fin novembre 2020.