Des précisions sur la campagne de vaccination

Les proches aidants et les conjoints d’une personne de 85 ans et plus pourront se faire vacciner contre la COVID-19 en même temps qu’eux, même s’ils n’ont pas l’âge requis.

Ils devront toutefois avoir plus de 70 ans.

Ces personnes pourront s’inscrire pour obtenir un rendez-vous dès jeudi, en même temps que l’aîné de 85 et plus.

Cette mesure vise à limiter les déplacements des personnes vulnérables.

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, invite d’ailleurs les familles à aider leurs proches.

Elle leur demande de les aider à s’inscrire pour s’assurer qu’ils obtiennent un rendez-vous pour recevoir leur dose de vaccin et de les accompagner dans leurs déplacements.

«Ce n’est pas égal partout, c’est pourquoi je demande aux personnes généreuses de bien vouloir les accompagner et les ramener à la maison, mais c’est très important parce que ce sont nos personnes les plus vulnérables, nos personnes âgées, à partir de 70 ans, mais quand on a 85 ans et plus, c’est très important le vaccin», affirme Marguerite Blais.