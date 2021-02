Disparition d’un homme de 27 ans à Montréal

La police de Montréal demande l’aide du grand public pour retrouver un homme de 27 ans qui est porté disparu depuis mercredi matin.

George Test a été vu pour la dernière fois vers 9 h dans un établissement de santé du secteur Côte-des-Neiges. Il pourrait notamment se trouver sur la couronne nord de la métropole.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué que les proches du disparu craignent pour sa santé et pour sa sécurité.

M. Test mesure 170 cm (5' 7’’) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les yeux bleus, les cheveux bruns et il n’a plus de barbe ni de moustache. Il s’exprime en français et en anglais.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau noir de type parka avec capuchon, un pantalon jean bleu-gris, des souliers de sport blancs et une casquette noire avec l’inscription «Adidas».

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.