La mairesse de Longueuil ne sollicitera pas de second mandat

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a annoncé mercredi qu’elle ne sera pas candidate lors des élections municipales en novembre prochain.

• À lire aussi: Mise sous tutelle de l’Office municipal d’habitation de Longueuil

• À lire aussi: Pas de hausse de taxes à Longueuil

• À lire aussi: La mairesse Parent infectée : une comédie d’erreurs

Mme Parent, qui est devenue mairesse en 2017 après huit ans comme conseillère municipale, a indiqué dans une déclaration officielle qu’elle entendait demeurer chef de son parti, Action Longueuil – équipe Sylvie Parent «pour une durée maximale de 60 jours».

«[...] La décision de ne pas solliciter de nouveau mandat me donnera une liberté d’action complètement différente, dénuée de calculs politiques ou de contraintes électorales, et surtout, une liberté de parole rarement vue dans le monde municipal longueuillois», a indiqué Mme Parent.

Dans sa déclaration, Mme Parent indique qu’elle est fière de ses réalisations, citant entre autres l’implantation possible d’une antenne du Réseau express métropolitain (REM) envisagé à Longueuil, l’arrivée sur le territoire d’entreprises comme Molson et Wiptec ainsi que l’érection du centre-ville autour de la station de métro Longueuil-Université de Sherbrooke.

Au cours des huit prochains mois avant les élections, Sylvie Parent souhaite continuer à faire avancer le projet de transport structurant, mais aussi ceux d’une maison des aînés, du complexe culturel de Longueuil et du complexe aquatique.

Le conseil municipal de Longueuil est divisé. Six élus sont indépendants, alors que le parti de la mairesse Parent, Action Longueuil, compte trois élus, et l’opposition, sous la bannière Longueuil citoyen, en a quatre. Un poste est vacant et un autre est détenu par un élu d’Option citoyen.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, dont la circonscription de Vachon se trouve sur le territoire de Longueuil, a salué le travail de Sylvie Parent. «Toujours un plaisir de travailler avec toi Sylvie. C'est un travail très exigeant. Merci pour toutes ces années au service de la population», a-t-il partagé sur Twitter.