La vaccination en pharmacie «au cours des prochains mois» selon Daniel Paré

Le responsable de la vaccination pour le Québec a bon espoir de voir la vaccination contre la COVID-19 se dérouler dans les pharmacies «au cours des prochains mois» partout au Québec.

«On y travaille fort, on travaille fort avec eux», a déclaré Daniel Paré au micro de Caroline St-Hilaire sur QUB radio, mercredi matin.

Depuis l’annonce du début de la campagne de vaccination de masse mardi, gériatres et observateurs soulignent la difficulté qu’auront certains aînés à se rendre dans des lieux de vaccination comme le Stade olympique.

C’est justement «pour les raisons de proximité» qu’il y travaille. Mais le calendrier changeant pour la réception des doses complique les choses.

«Il y a plus de 1000 pharmacies au Québec, ça nous prend quand même des livraisons de vaccins connues pour qu’on puisse alimenter les pharmacies», a dit M. Paré.

Choisir son vaccin?

Pfizer et Moderna fournissent actuellement des doses de vaccins au Canada. Mais l'homologation possible de celui de Johnson et Johnson, qui ne requiert qu’une seule dose et vient d’être reconnu par les autorités américaines, pourrait faciliter le travail, affirme Daniel Paré.

«C’est certain que lorsqu’il y aura d’autres vaccins homologués, il y aura des décisions à prendre», affirme le grand patron de la vaccination.

Écoutez l’entrevue de Daniel Paré avec Caroline St-Hilaire sur QUB radio:

Les Québécois ne pourront toutefois pas choisir le vaccin qui leur sera administré.

Les critères ne sont pas encore établis, mais l’âge ne sera pas un facteur pris en considération. La logistique guidera les décisions, et pour l’instant, les vaccins sont «équivalents» rappelle-t-il

Une absence remarquée

L’absence de Daniel Paré à la conférence de presse de mardi sur le lancement de campagne de vaccination pour le grand public n’est pas passée sous silence. Pourquoi le responsable de la campagne de vaccination n’était-il pas aux côtés du premier ministre François Legault, du ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur de la santé publique Horacio Arruda?

«Si vous saviez tout ce que j’ai à faire dans une journée!», répond-t-il en ajoutant que son «temps était beaucoup plus précieux pour organiser la logistique derrière la campagne».