Nouvelle grille tarifaire pour BIXI Montréal

Le tarif mensuel de BIXI sera presque réduit de moitié cette année tandis que les abonnements pour la saison coûteront 99 $, soit une hausse de 2 $ par rapport à 2020.

C'est ce qu'a annoncé BIXI Montréal mercredi matin en dévoilant sa grille tarifaire pour la saison 2021 qui débutera le 15 avril prochain.

L'organisme, qui gère le système de vélo-partage dans la métropole, a transformé son traditionnel abonnement mensuel en abonnement de 30 jours et a réduit son coût pratiquement de moitié, passant de 36 $ à 19 $.

Les usagers de BIXI ne pourront plus attendre des mois avant d'activer leur abonnement mensuel, ce dernier sera valide à partir de la date d'achat.

Avec cette nouvelle tarification, BIXI Montréal souhaite offrir davantage de flexibilité à ses usagers, notamment aux étudiants et aux personnes à faible revenu.

Le temps de déplacement alloué entre les deux points d'ancrage demeure à 45 minutes. Après quoi des sommes de 0,05$ par minute additionnelle seront facturées à l'usager pour les vélos standards et de 0,10$ pour les vélos électriques.

Accès OPUS

Le tarif unique régulier de 2,50 $ pour les 30 premières minutes d'utilisation qui était offert aux détenteurs d’un abonnement mensuel ou annuel avec la Société de transport de Montréal (STM) n’existe plus et est remplacé par un tarif à la minute.

Des frais de 0,45$ seront nécessaires pour déverrouiller le vélo. Par la suite, les usagers se verront débiter 0,09$ pour chaque minute en BIXI standard et 0,23$ la minute pour les BIXI électriques.

Aller simple

Les usagers occasionnels seront débités selon la durée de leur trajet et non plus par montant fixe. Une première somme de 0,50 $ sera facturée pour déverrouiller le vélo, puis des frais additionnels de 0,10 $ la minute seront chargés pour l'utilisation des vélos standard, un tarif qui grimpe à 0,25$ la minute pour les vélos électriques.

«L'objectif étant de tendre dorénavant vers une structure de paiement modulaire, nettement plus flexible, et en mesure de mieux refléter les besoins et l'utilisation de chaque usager», peut-on lire dans le sommaire décisionnel du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui a approuvé mercredi la grille tarifaire 2021 de BIXI Montréal.

L'an dernier, des frais de 2,99$ étaient facturés pour les 30 premières minutes d'utilisations des vélos standard et une somme additionnelle de 1 $ était nécessaire pour emprunter un vélo électrique, ce qui n'est plus le cas cette année.

Les abonnements 1 jour et 3 jours ne seront plus offerts.

Ajout de 725 vélos électriques

En plus de ces nouveaux tarifs, BIXI Montréal confirme l'ajout de 725 vélos à assistance électrique à sa flotte déjà composée de plus de 1000 vélos électriques. L'organisme procédera à l'ajout de 83 stations électriques à Montréal et de neuf à Laval (153 au total) en 2021.

Avec sa nouvelle grille tarifaire, l'entreprise montréalaise de vélo-partage entrevoit une augmentation de 30 % des déplacements en vélo à assistance électrique ainsi qu'une croissance de 10 % du nombre de membres mensuels uniques par rapport à 2020.

Rappelons que BIXI Montréal a connu une baisse moyenne d'achalandage d'environ 40 % l'an dernier par rapport à la saison 2019 en raison des impacts de la pandémie de la COVID-19 et du recours au télétravail. L’usage des vélos BIXI a repris graduellement vers la fin de l'été et BIXI recensait même une hausse de 11 % d'usager en novembre dernier comparativement à la même période en 2019.