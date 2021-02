Un bilan de COVID-19 sans surprise

Les bilans des différentes provinces dévoilés mercredi ne contenaient guère de surprise, alors que la lutte contre la COVID-19 se poursuivait d'un océan à l'autre.

• À lire aussi: Le Québec rapporte 806 nouveaux cas

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développement sur le coronavirus

Avec 806 cas et 17 décès, le Québec a vu ses chiffres remonter quelque peu par rapport à la veille, mais ce constat a été compensé par une baisse du nombre d'hospitalisations (655, -25), une tendance qui n'a cependant pas suivi aux soins intensifs (130, +10).

L'Ontario a présenté un portrait pratiquement identique avec 1054 cas et 9 décès, un bilan qui est lui aussi en légère hausse. Tout comme dans la Belle Province, le nombre d'hospitalisations était à la baisse (675, -43), mais en hausse aux soins intensifs (287, +4).

La province la plus peuplée au pays a d'ailleurs précisé sa stratégie de vaccination en indiquant qu'elle lancera un portail web pour la prise de rendez-vous le 15 mars, soit deux semaines après l'Alberta et le Québec. Les personnes de 80 ans et plus seront les premières à pouvoir se faire vacciner, tandis que le calendrier actuel prévoit que la vaccination s'ouvrira progressivement jusqu'aux 60 ans et plus le 1er juillet.

Les travailleurs essentiels, eux, devraient pouvoir commencer à se faire vacciner en mai, a détaillé l'ancien général Rick Hillier, responsable de la campagne de vaccination en Ontario.

Du côté de l'Atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé un premier décès lié à la récente éclosion qui s'est propagé à St John, en plus de faire état de huit nouveaux cas.

Le Nouveau-Brunswick (deux cas) et la Nouvelle-Écosse (trois cas) ont continué à échapper largement au virus.

Plus à l'Ouest, le Manitoba a présenté un bilan d'à peine 45 cas et d'un décès, en nette baisse par rapport aux derniers jours.

La situation au Canada:

Ontario: 296 173 cas (6893 décès)

Québec: 284 472 cas (10 346 décès)

Alberta: 131 603 cas (1853 décès)

Colombie-Britannique: 77 263 (1335 décès)

Manitoba: 31 590 cas (887 décès)

Saskatchewan: 27 923 cas (376 décès)

Nouvelle-Écosse: 1616 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1426 cas (26 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 963 cas (5 décès)

Nunavut: 351 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 115 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 854 184 cas (21 789 décès)